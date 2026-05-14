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Index-Performance im Blick 14.05.2026 22:33:59

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Zuschlägen

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Biogen
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Schlussendlich kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.73 Prozent auf 29’580.30 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.019 Prozent stärker bei 29’372.65 Punkten in den Handel, nach 29’366.94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’350.10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’678.89 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.35 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.04.2026, den Wert von 25’842.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’732.73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 21’319.21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.35 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 14.31 Prozent auf 48.01 USD), Cisco (+ 13.41 Prozent auf 115.53 USD), AppLovin (+ 6.97 Prozent auf 485.16 USD), Broadcom (+ 5.52 Prozent auf 439.79 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5.09 Prozent auf 198.81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Biogen (-6.43 Prozent auf 191.37 USD), QUALCOMM (-6.14 Prozent auf 200.08 USD), Zoom Communications (-4.10 Prozent auf 98.23 USD), PDD (-4.04 Prozent auf 95.58 USD) und Intel (-3.62 Prozent auf 115.93 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’842’549 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.578 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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