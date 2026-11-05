NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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05.11.2026 16:00:58
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
Anleger in New York ergreifen derzeit die Flucht.
Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 15:55 Uhr via NASDAQ um 3.57 Prozent auf 27’422.08 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.26 Prozent auf 28’078.18 Punkte an der Kurstafel, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.
Bei 27’422.08 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28’078.18 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 3.99 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 31’076.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’487.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’620.03 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.79 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 30.34 Prozent auf 354.19 USD), Take Two (+ 3.32 Prozent auf 215.83 USD), Fastenal (+ 2.78 Prozent auf 54.69 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2.43 Prozent auf 165.00 USD) und Paccar (+ 2.20 Prozent auf 108.50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil MercadoLibre (-12.37 Prozent auf 1’524.72 USD), Astera Labs (-11.62 Prozent auf 197.33 USD), Sandisk (-10.93 Prozent auf 924.00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10.21 Prozent auf 438.87 USD) und QUALCOMM (-10.14 Prozent auf 155.63 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’750’186 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel
Die Micron Technology-Aktie weist mit 4.53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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