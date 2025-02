Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.01 Prozent leichter bei 44’176.65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.206 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.335 Prozent auf 44’478.12 Punkte an der Kurstafel, nach 44’627.59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 44’561.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 43’950.16 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.913 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43’487.83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, wies der Dow Jones 43’408.47 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38’563.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4.21 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 41’844.89 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.43 Prozent auf 87.68 USD), Amgen (+ 1.24 Prozent auf 297.93 USD), Verizon (+ 1.14 Prozent auf 42.49 USD), Johnson Johnson (+ 1.13 Prozent auf 159.68 USD) und Chevron (+ 0.99 Prozent auf 158.79 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walmart (-6.53 Prozent auf 97.21 USD), JPMorgan Chase (-4.46 Prozent auf 266.80 USD), Goldman Sachs (-3.87 Prozent auf 642.26 USD), Boeing (-2.83 Prozent auf 180.88 USD) und American Express (-1.96 Prozent auf 303.86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’811’813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.524 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8.98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch