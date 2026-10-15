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Index im Blick 15.10.2026 20:03:25

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Für den Dow Jones geht es am Nachmittag aufwärts.

NVIDIA
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Um 20:01 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 1.02 Prozent auf 52’145.69 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26.463 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.123 Prozent fester bei 51’684.75 Punkten in den Handel, nach 51’621.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52’196.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51’681.37 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.735 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’093.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’658.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’253.31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 6.81 Prozent auf 37.71 USD), Home Depot (+ 4.09 Prozent auf 273.55 EUR), UnitedHealth (+ 3.87 Prozent auf 410.92 USD), Sherwin-Williams (+ 3.87 Prozent auf 337.09 USD) und Salesforce (+ 3.71 Prozent auf 244.70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-3.48 Prozent auf 109.68 USD), Caterpillar (-2.70 Prozent auf 728.77 USD), NVIDIA (-1.39 Prozent auf 218.22 USD), Chevron (-1.23 Prozent auf 219.32 USD) und JPMorgan Chase (-0.19 Prozent auf 334.64 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’599’237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.916 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.76 erwartet. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.48 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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