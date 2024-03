Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.34 Prozent stärker bei 38’791.35 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 12.856 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.155 Prozent höher bei 38’721.15 Punkten in den Handel, nach 38’661.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’730.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38’910.35 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.455 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, lag der Dow Jones bei 38’677.36 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 36’117.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, wurde der Dow Jones mit 32’856.46 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.85 Prozent aufwärts. Bei 39’282.28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 3.68 Prozent auf 46.15 USD), American Express (+ 2.28 Prozent auf 223.42 USD), Amazon (+ 1.91 Prozent auf 176.82 USD), Microsoft (+ 1.75 Prozent auf 409.14 USD) und Caterpillar (+ 1.37 Prozent auf 340.22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amgen (-1.35 Prozent auf 272.86 USD), Verizon (-1.00 Prozent auf 39.53 USD), JPMorgan Chase (-0.88 Prozent auf 187.87 USD), Visa (-0.77 Prozent auf 278.26 USD) und McDonalds (-0.62 Prozent auf 291.11 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20’961’075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.747 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent bei der 3M-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch