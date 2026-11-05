Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 5.70 Prozent leichter bei 26’815.50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.26 Prozent leichter bei 28’078.18 Punkten in den Handel, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’617.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’078.18 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 6.11 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 31’076.44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 29’487.79 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 25’620.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.38 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 30.52 Prozent auf 354.69 USD), PDD (+ 2.01 Prozent auf 83.80 USD), Costco Wholesale (+ 1.94 Prozent auf 1’066.78 USD), Coca-Cola European Partners (+ 1.29 Prozent auf 117.33 USD) und T-Mobile US (+ 1.01 Prozent auf 160.77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sandisk (-19.78 Prozent auf 832.17 USD), Astera Labs (-16.89 Prozent auf 185.56 USD), Nebius (-16.29 Prozent auf 118.47 USD), Lumentum (-16.12 Prozent auf 525.71 USD) und Western Digital (-15.88 Prozent auf 272.41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’599’761 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.53 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch