NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
05.11.2026 20:03:25
Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100
Das macht der NASDAQ 100.
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 5.70 Prozent leichter bei 26’815.50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.26 Prozent leichter bei 28’078.18 Punkten in den Handel, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’617.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’078.18 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 6.11 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 31’076.44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 29’487.79 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 25’620.03 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.38 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 30.52 Prozent auf 354.69 USD), PDD (+ 2.01 Prozent auf 83.80 USD), Costco Wholesale (+ 1.94 Prozent auf 1’066.78 USD), Coca-Cola European Partners (+ 1.29 Prozent auf 117.33 USD) und T-Mobile US (+ 1.01 Prozent auf 160.77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sandisk (-19.78 Prozent auf 832.17 USD), Astera Labs (-16.89 Prozent auf 185.56 USD), Nebius (-16.29 Prozent auf 118.47 USD), Lumentum (-16.12 Prozent auf 525.71 USD) und Western Digital (-15.88 Prozent auf 272.41 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’599’761 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.53 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AppLovin am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26’989.99
|1.35%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.