Donnerstagshandel in Moskau: RTS zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag sprang der RTS via MICEX schlussendlich um 1.98 Prozent auf 1’025.16 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7.626 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 1.61 Prozent fester bei 1’021.41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1’005.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1’029.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1’017.61 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 3.23 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1’049.65 Punkten gehandelt. Der RTS stand noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 1’004.98 Punkten. Der RTS stand vor einem Jahr, am 12.10.2022, bei 954.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1’091.91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900.08 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 3.57 Prozent auf 185.60 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 3.28 Prozent auf 7’116.50 RUB), Mechel (+ 2.70 Prozent auf 232.98 RUB), Rostelecom PJSC (+ 2.45 Prozent auf 75.97 RUB) und Polymetal (+ 2.11 Prozent auf 536.90 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil TMK (-1.97 Prozent auf 217.42 RUB), VSMPO-AVISMA (-1.61 Prozent auf 41’620.00 RUB), Novolipetsk Steel (-1.52 Prozent auf 198.30 RUB), SOLLERS (-1.31 Prozent auf 983.00 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (-1.18 Prozent auf 67.20 RUB).

RTS-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im RTS mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 51’376’580’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6.439 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Im RTS hat die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

