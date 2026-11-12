Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone

Um 09:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.31 Prozent auf 10’868.60 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.265 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 10’835.74 Punkte an der Kurstafel, nach 10’835.47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’886.06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’833.73 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.83 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 10’656.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’833.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’911.42 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.22 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 7.09 Prozent auf 11.70 GBP), 3i (+ 3.12 Prozent auf 26.45 GBP), Barratt Developments (+ 3.01 Prozent auf 3.36 GBP), Rolls-Royce (+ 2.71 Prozent auf 13.79 GBP) und Smith Nephew (+ 2.39 Prozent auf 11.83 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-9.60 Prozent auf 37.31 GBP), Fresnillo (-3.22 Prozent auf 24.38 GBP), Intermediate Capital Group (-2.71 Prozent auf 19.01 GBP), Anglo American (-1.95 Prozent auf 38.28 GBP) und Antofagasta (-1.91 Prozent auf 32.46 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’486’219 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 275.099 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch