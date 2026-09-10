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10.09.2026 09:28:16
Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester
Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.14 Prozent höher bei 10’684.89 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’669.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’670.06 Punkten am Vortag.
Bei 10’667.00 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’685.26 Punkten den höchsten Stand markierte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’862.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’254.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’225.39 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.37 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Compass Group (+ 2.10 Prozent auf 31.17 USD), Whitbread (+ 2.07 Prozent auf 23.68 GBP), Fresnillo (+ 1.94 Prozent auf 31.08 GBP), BT Group (+ 1.33 Prozent auf 2.00 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1.30 Prozent auf 19.50 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Associated British Foods (-7.90 Prozent auf 18.61 GBP), Coca-Cola European Partners (-2.56 Prozent auf 103.82 USD), M&G (-1.88 Prozent auf 3.39 GBP), Pearson (-1.76 Prozent auf 11.46 GBP) und Computacenter (-1.45 Prozent auf 51.15 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’652’018 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314.777 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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