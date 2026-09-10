Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 0.0%  SPI 19’502 0.0%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’555 -0.1%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’307 -0.1%  Gold 4’398 -0.1%  Bitcoin 63’168 -0.3%  Dollar 0.8105 0.1%  Öl 102.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
Darum legt der Euro zum Franken leicht zu
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Fokus 10.09.2026 09:28:16

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Computacenter
59.00 EUR -6.35%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.14 Prozent höher bei 10’684.89 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’669.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’670.06 Punkten am Vortag.

Bei 10’667.00 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’685.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’862.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’254.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’225.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.37 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Compass Group (+ 2.10 Prozent auf 31.17 USD), Whitbread (+ 2.07 Prozent auf 23.68 GBP), Fresnillo (+ 1.94 Prozent auf 31.08 GBP), BT Group (+ 1.33 Prozent auf 2.00 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1.30 Prozent auf 19.50 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Associated British Foods (-7.90 Prozent auf 18.61 GBP), Coca-Cola European Partners (-2.56 Prozent auf 103.82 USD), M&G (-1.88 Prozent auf 3.39 GBP), Pearson (-1.76 Prozent auf 11.46 GBP) und Computacenter (-1.45 Prozent auf 51.15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’652’018 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314.777 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BT Group plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Computacenter PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’657.22 13.94 S4IBZU
Short 15’215.26 8.91 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’799.65 10.09.2026 12:04:46
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.94 SXEBDU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Associated British Foods plc 20.25 -8.12% Associated British Foods plc
Babcock International 10.38 -1.12% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158.00 0.00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BT Group plc 2.16 0.51% BT Group plc
Coca-Cola European Partners PLC 89.50 0.55% Coca-Cola European Partners PLC
Compass Group plc 25.04 1.82% Compass Group plc
Computacenter PLC 59.00 -6.35% Computacenter PLC
Fresnillo PLC 32.94 -0.38% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16.67 -0.45% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 21.19 1.52% Intermediate Capital Group PLC
Lloyds Banking Group 1.20 0.50% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3.65 -2.85% M&G PLC Registered Shs
Pearson plc 12.57 -0.84% Pearson plc
Whitbread PLC 25.57 1.10% Whitbread PLC

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’638.83 -0.29%