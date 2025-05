Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Am Donnerstag sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.43 Prozent auf 8’749.08 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.671 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’786.46 Punkte an der Kurstafel, nach 8’786.46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8’737.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’786.46 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0.743 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 8’328.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’659.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’370.33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 5.92 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’544.83 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 1.73 Prozent auf 3.81 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.54 Prozent auf 0.84 GBP), SSE (+ 1.42 Prozent auf 17.81 GBP), Fresnillo (+ 0.55 Prozent auf 10.91 GBP) und United Utilities (+ 0.35 Prozent auf 11.50 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen BT Group (-3.93 Prozent auf 1.63 GBP), DCC (-3.81 Prozent auf 45.92 GBP), Bunzl (-2.78 Prozent auf 23.74 GBP), easyJet (-2.69 Prozent auf 5.49 GBP) und Whitbread (-2.12 Prozent auf 28.08 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 6’007’780 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 192.787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 9.28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch