Donnerstagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Am Donnerstag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 10’441.60 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent höher bei 10’458.96 Punkten in den Handel, nach 10’458.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’367.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’498.59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.199 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’811.66 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 10’489.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’548.87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4.93 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Tesco (+ 5.17 Prozent auf 5.00 GBP), Imperial Brands (+ 5.06 Prozent auf 26.14 GBP), BP (+ 4.06 Prozent auf 5.85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.63 Prozent auf 37.81 GBP) und Auto Trader Group (+ 3.21 Prozent auf 4.86 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Standard Life (-3.79 Prozent auf 8.39 GBP), Bank of Georgia Group (-3.59 Prozent auf 123.70 GBP), WPP 2012 (-3.30 Prozent auf 3.72 GBP), GSK (-3.07 Prozent auf 17.36 GBP) und International Consolidated Airlines (-2.96 Prozent auf 4.20 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 123’732’282 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.233 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch