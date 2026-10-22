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Index-Performance 22.10.2026 12:26:37

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter

Der FTSE 100 bewegt sich am Donnerstagmittag im Minus.

Ithaca Energy
3.62 EUR 2.26%
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Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.49 Prozent auf 10’700.61 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.251 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’752.55 Punkten in den Handel, nach 10’752.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’669.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’752.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’708.33 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 10’716.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’515.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.53 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 8.13 Prozent auf 3.40 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.78 Prozent auf 92.10 GBP), Ithaca Energy (+ 2.32 Prozent auf 3.00 GBP), BAT (+ 1.30 Prozent auf 44.44 GBP) und BP (+ 1.21 Prozent auf 6.25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-4.29 Prozent auf 25.19 GBP), Anglo American (-3.90 Prozent auf 36.90 GBP), Antofagasta (-3.59 Prozent auf 31.08 GBP), J Sainsbury (-3.44 Prozent auf 3.48 GBP) und InterContinental Hotels Group (-3.08 Prozent auf 165.10 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 14’892’258 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 282.969 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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