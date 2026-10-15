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Index-Performance 15.10.2026 15:58:41

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der FTSE 100 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Imperial Brands
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.85 Prozent stärker bei 10’815.63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.202 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.014 Prozent schwächer bei 10’723.37 Punkten in den Handel, nach 10’724.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’695.84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’839.86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 2.50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’658.13 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 10’515.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’424.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.69 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BT Group (+ 4.36 Prozent auf 2.07 GBP), Experian (+ 4.19 Prozent auf 28.09 GBP), Compass Group (+ 4.08 Prozent auf 32.62 USD), Imperial Brands (+ 3.35 Prozent auf 28.71 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3.33 Prozent auf 86.78 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6.97 Prozent auf 33.23 GBP), Computacenter (-6.77 Prozent auf 50.95 GBP), Halma (-4.08 Prozent auf 33.38 GBP), Weir Group (-4.04 Prozent auf 26.12 GBP) und Rio Tinto (-3.11 Prozent auf 67.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 65’518’778 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289.659 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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