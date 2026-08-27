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LSE-Handel im Blick 27.08.2026 17:58:10

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus

Der FTSE 100 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Lloyds Banking Group
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Am Donnerstag gab der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0.79 Prozent auf 10’792.54 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.252 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 10’878.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’878.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’878.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’772.62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0.220 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’781.75 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Stand von 10’505.01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’255.50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.46 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 7.86 Prozent auf 56.25 GBP), Sage (+ 3.81 Prozent auf 11.04 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.36 Prozent auf 89.80 GBP), RELX (+ 3.17 Prozent auf 26.68 GBP) und Experian (+ 2.63 Prozent auf 30.45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Entain (-3.66 Prozent auf 5.11 GBP), LondonMetric Property (-2.72 Prozent auf 1.89 GBP), Games Workshop Group (-2.55 Prozent auf 183.20 GBP), Prudential (-2.50 Prozent auf 10.14 GBP) und GSK (-2.50 Prozent auf 18.52 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 99’980’664 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 303.678 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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