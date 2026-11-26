Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1.72 Prozent fester bei 10’605.90 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.161 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 10’426.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’426.94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’425.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’607.79 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 2.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’767.33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’878.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’691.58 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 14.46 Prozent auf 34.68 GBP), Babcock International (+ 6.06 Prozent auf 10.85 GBP), Fresnillo (+ 5.59 Prozent auf 21.92 GBP), Endeavour Mining (+ 5.33 Prozent auf 33.03 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 4.42 Prozent auf 120.40 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Metlen Energy Metals (-1.38 Prozent auf 40.14 EUR), Land Securities Group (-1.29 Prozent auf 6.88 GBP), Severn Trent (-1.21 Prozent auf 32.66 GBP), BAT (-0.66 Prozent auf 45.26 GBP) und Haleon (-0.42 Prozent auf 3.55 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 33’487’972 Aktien gehandelt. Mit 257.999 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch