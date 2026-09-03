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03.09.2026 09:28:18
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.30 Prozent auf 4’024.89 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562.270 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.026 Prozent auf 4’013.76 Punkte an der Kurstafel, nach 4’012.70 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’013.76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’036.74 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.83 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der TecDAX noch bei 3’952.05 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 4’185.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’614.00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.05 Prozent zu. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.23 Prozent auf 30.24 EUR), TeamViewer (+ 1.41 Prozent auf 6.84 EUR), EVOTEC SE (+ 1.27 Prozent auf 3.35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.25 Prozent auf 69.00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-0.85 Prozent auf 32.60 EUR), HENSOLDT (-0.73 Prozent auf 81.78 EUR), QIAGEN (-0.72 Prozent auf 37.88 EUR), SMA Solar (-0.62 Prozent auf 55.80 EUR) und Elmos Semiconductor (-0.59 Prozent auf 134.80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 612’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 212.673 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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