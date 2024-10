Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Am Donnerstag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.47 Prozent im Minus bei 3’352.09 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 551.019 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.254 Prozent leichter bei 3’359.30 Punkten in den Handel, nach 3’367.85 Punkten am Vortag.

Bei 3’346.24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’359.30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2.41 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’334.47 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2024, einen Stand von 3’333.58 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, bei 2’963.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.827 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’125.18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 0.99 Prozent auf 12.22 EUR), HENSOLDT (+ 0.98 Prozent auf 30.80 EUR), Sartorius vz (+ 0.79 Prozent auf 243.90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0.46 Prozent auf 65.30 EUR) und 1&1 (+ 0.45 Prozent auf 13.52 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Eckert Ziegler (-10.55 Prozent auf 41.02 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1.47 Prozent auf 67.10 EUR), SAP SE (-1.42 Prozent auf 200.85 EUR), Infineon (-1.39 Prozent auf 30.21 EUR) und ATOSS Software (-1.27 Prozent auf 124.00 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 102’362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.316 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 7.98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

