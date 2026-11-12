Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück

Um 12:08 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0.11 Prozent auf 4’103.62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 574.270 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.339 Prozent auf 4’122.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’108.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’090.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’122.99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der TecDAX bei 3’993.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der TecDAX auf 4’067.62 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’575.94 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3.18 Prozent auf 27.22 EUR), SMA Solar (+ 2.65 Prozent auf 49.52 EUR), freenet (+ 2.10 Prozent auf 24.30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.08 Prozent auf 117.80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.44 Prozent auf 14.13 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-7.55 Prozent auf 43.45 EUR), OHB SE (-4.02 Prozent auf 203.00 EUR), HENSOLDT (-2.76 Prozent auf 80.30 EUR), TeamViewer (-1.16 Prozent auf 4.95 EUR) und Infineon (-1.13 Prozent auf 51.53 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1’780’299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237.032 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.30 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch