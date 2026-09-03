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03.09.2026 17:58:13
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
So performte der TecDAX am Donnerstag zum Handelsschluss.
Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 4’031.35 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 562.270 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.026 Prozent auf 4’013.76 Punkte an der Kurstafel, nach 4’012.70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’050.22 Punkte, das Tagestief hingegen 4’012.88 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1.67 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 3’952.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’185.73 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 3’614.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.23 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 3.65 Prozent auf 36.96 EUR), TeamViewer (+ 2.30 Prozent auf 6.90 EUR), SAP SE (+ 2.28 Prozent auf 185.58 EUR), SMA Solar (+ 2.14 Prozent auf 57.35 EUR) und IONOS (+ 1.78 Prozent auf 34.30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Siltronic (-3.03 Prozent auf 75.10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.19 Prozent auf 32.16 EUR), QIAGEN (-1.80 Prozent auf 37.47 EUR), Siemens Healthineers (-1.65 Prozent auf 38.81 EUR) und PVA TePla (-1.07 Prozent auf 29.62 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6’391’432 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 212.673 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.