Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag erhöht sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.13 Prozent auf 13’854.12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113.790 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.224 Prozent auf 13’805.09 Punkte an der Kurstafel, nach 13’836.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13’856.08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’759.07 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0.686 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 13’960.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12’319.31 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.02.2023, den Wert von 13’163.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0.238 Prozent zu. Bei 14’067.87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13’230.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit adesso SE (+ 6.23 Prozent auf 98.90 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3.33 Prozent auf 37.20 EUR), GRENKE (+ 3.13 Prozent auf 23.10 EUR), MorphoSys (+ 2.82 Prozent auf 40.51 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.00 Prozent auf 66.30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen DWS Group GmbH (-6.53 Prozent auf 35.50 EUR), Fielmann (-3.44 Prozent auf 46.66 EUR), ADTRAN (-2.57 Prozent auf 6.27 USD), Varta (-2.36 Prozent auf 17.20 EUR) und Salzgitter (-1.85 Prozent auf 25.50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die DWS Group GmbH-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 476’052 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 11.340 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.65 zu Buche schlagen. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.18 Prozent.

