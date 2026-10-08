Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1.28 Prozent auf 29’728.32 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 338.785 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.645 Prozent auf 29’918.23 Punkte an der Kurstafel, nach 30’112.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29’673.51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’918.23 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2.38 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’544.30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’516.35 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 30’848.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.04 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 1.89 Prozent auf 25.92 EUR), RTL (+ 1.58 Prozent auf 28.85 EUR), CTS Eventim (+ 0.99 Prozent auf 56.35 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.92 Prozent auf 43.90 EUR) und Bechtle (+ 0.70 Prozent auf 34.62 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUMOVIO (-6.39 Prozent auf 35.15 EUR), Salzgitter (-4.04 Prozent auf 43.74 EUR), Siltronic (-3.75 Prozent auf 80.80 EUR), thyssenkrupp (-3.50 Prozent auf 12.95 EUR) und AIXTRON SE (-3.39 Prozent auf 36.76 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1’917’737 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37.857 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch