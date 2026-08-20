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Index-Performance im Blick 20.08.2026 17:58:10

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Der LUS-DAX zeigte sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.39 Prozent leichter bei 25’990.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’129.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’912.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24’711.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’765.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24’303.00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 3.05 Prozent auf 38.74 EUR), Symrise (+ 1.90 Prozent auf 89.22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.46 Prozent auf 160.10 EUR), Continental (+ 1.13 Prozent auf 67.90 EUR) und EON SE (+ 1.04 Prozent auf 17.55 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-3.14 Prozent auf 151.00 EUR), MTU Aero Engines (-1.80 Prozent auf 359.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR), Airbus SE (-1.49 Prozent auf 204.90 EUR) und Scout24 (-1.49 Prozent auf 76.15 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’731’812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210.642 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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