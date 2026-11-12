Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.34 Prozent auf 26’858.00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’768.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’000.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 25’254.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’358.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’433.00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.33 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4.11 Prozent auf 28.89 EUR), Siemens (+ 3.30 Prozent auf 286.15 EUR), HOCHTIEF (+ 2.83 Prozent auf 384.60 EUR), Fresenius SE (+ 2.29 Prozent auf 54.03 EUR) und Merck (+ 1.95 Prozent auf 154.55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Infineon (-1.13 Prozent auf 51.53 EUR), Henkel vz (-0.68 Prozent auf 87.00 EUR), Commerzbank (-0.27 Prozent auf 40.05 EUR) und BMW (-0.24 Prozent auf 57.84 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’780’299 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237.032 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 6.07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch