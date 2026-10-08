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Index im Blick 08.10.2026 09:28:12

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der STOXX 50 fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Shell
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.10 Prozent schwächer bei 5’235.31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.257 Prozent schwächer bei 5’279.79 Punkten in den Handel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’279.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’233.11 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’419.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’349.52 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 4’791.49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1.34 Prozent auf 5.70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.30 Prozent auf 36.96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.14 Prozent auf 84.10 GBP), RELX (+ 0.46 Prozent auf 26.11 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-2.70 Prozent auf 75.73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.57 Prozent auf 6.10 EUR), HSBC (-2.23 Prozent auf 13.77 GBP), Siemens (-2.16 Prozent auf 265.35 EUR) und Rolls-Royce (-2.01 Prozent auf 13.76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’073’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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