UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
08.10.2026 09:28:12
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter
Der STOXX 50 fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.
Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.10 Prozent schwächer bei 5’235.31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.257 Prozent schwächer bei 5’279.79 Punkten in den Handel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’279.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’233.11 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’419.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’349.52 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 4’791.49 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1.34 Prozent auf 5.70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.30 Prozent auf 36.96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.14 Prozent auf 84.10 GBP), RELX (+ 0.46 Prozent auf 26.11 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-2.70 Prozent auf 75.73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.57 Prozent auf 6.10 EUR), HSBC (-2.23 Prozent auf 13.77 GBP), Siemens (-2.16 Prozent auf 265.35 EUR) und Rolls-Royce (-2.01 Prozent auf 13.76 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’073’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Hohe Öl- und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal (AWP)
|
07.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’281.59
|-0.22%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.