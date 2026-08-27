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STOXX 50 aktuell 27.08.2026 17:58:10

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Der STOXX 50 notierte am vierten Tag der Woche im Minus.

SAP
178.25 CHF 5.20%
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Der STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.98 Prozent auf 5’441.09 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.115 Prozent auf 5’501.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’494.85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’501.17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’430.67 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0.754 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 27.07.2026, mit 5’420.84 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’217.70 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 4’587.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5.48 Prozent auf 189.88 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.36 Prozent auf 89.80 GBP), RELX (+ 3.17 Prozent auf 26.68 GBP), Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 1’173.20 EUR) und Richemont (+ 0.03 Prozent auf 191.05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novo Nordisk (-3.18 Prozent auf 295.25 DKK), Deutsche Telekom (-2.56 Prozent auf 28.19 EUR), GSK (-2.50 Prozent auf 18.52 GBP), BAT (-2.03 Prozent auf 41.52 GBP) und Novartis (-2.00 Prozent auf 124.64 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22’511’511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 578.512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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