Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.07 Prozent auf 4’399.70 Punkte abwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0.067 Prozent fester bei 4’405.58 Punkten in den Handel, nach 4’402.62 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’399.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’408.11 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.917 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.04.2025, einen Wert von 4’596.52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’607.74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’391.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1.40 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 0.82 Prozent auf 44.83 GBP), Glencore (+ 0.47 Prozent auf 2.46 GBP), HSBC (+ 0.45 Prozent auf 8.36 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.33 Prozent auf 116.64 GBP) und Diageo (+ 0.30 Prozent auf 20.98 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-3.28 Prozent auf 3.39 GBP), AstraZeneca (-1.86 Prozent auf 105.29 GBP), GSK (-1.28 Prozent auf 14.65 GBP), National Grid (-0.31 Prozent auf 10.80 GBP) und BAT (+ 0.19 Prozent auf 32.54 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7’509’643 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 297.829 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7.87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

