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12.11.2026 15:58:13
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Heute agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.
Am Donnerstag springt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.16 Prozent auf 5’516.87 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.194 Prozent auf 5’518.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.99 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’541.13 Punkte, das Tagestief hingegen 5’502.26 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2.72 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’340.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’527.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’881.94 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.29 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.99 Prozent auf 586.40 EUR), Allianz (+ 2.05 Prozent auf 473.10 EUR), Zurich Insurance (+ 1.95 Prozent auf 649.80 CHF), Rolls-Royce (+ 1.67 Prozent auf 13.65 GBP) und National Grid (+ 1.64 Prozent auf 12.69 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2.98 Prozent auf 770.40 EUR), BP (-0.92 Prozent auf 5.62 GBP), Airbus SE (-0.88 Prozent auf 208.75 EUR), SAP SE (-0.88 Prozent auf 209.10 EUR) und UBS (-0.68 Prozent auf 40.92 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’385’866 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 524.554 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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