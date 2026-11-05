EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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05.11.2026 17:58:14
Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
Mit dem Euro STOXX 50 ging es am vierten Tag der Woche abwärts.
Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.61 Prozent tiefer bei 6’227.42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.302 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.341 Prozent auf 6’287.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’265.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’195.90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’318.59 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’242.14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’476.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 5’669.13 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3.65 Prozent auf 56.22 EUR), BASF (+ 3.30 Prozent auf 56.09 EUR), Deutsche Börse (+ 2.76 Prozent auf 327.50 EUR), adidas (+ 1.84 Prozent auf 179.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.75 Prozent auf 594.60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-16.14 Prozent auf 841.50 EUR), Infineon (-8.54 Prozent auf 45.95 EUR), Siemens Energy (-4.70 Prozent auf 113.84 EUR), Deutsche Telekom (-2.09 Prozent auf 26.20 EUR) und UniCredit (-0.97 Prozent auf 77.53 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’690’137 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 533.804 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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