Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester

Um 12:09 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.59 Prozent auf 6’241.55 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.424 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.508 Prozent stärker bei 6’236.41 Punkten, nach 6’204.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’229.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’263.75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2.56 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6’049.74 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’896.29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’445.65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.69 Prozent aufwärts. Bei 6’431.42 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2.16 Prozent auf 155.18 EUR), Siemens (+ 2.05 Prozent auf 271.00 EUR), UniCredit (+ 1.91 Prozent auf 81.58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.41 Prozent auf 6.18 EUR) und Infineon (+ 1.38 Prozent auf 71.27 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3.89 Prozent auf 1’017.60 EUR), Deutsche Telekom (-1.37 Prozent auf 25.19 EUR), Deutsche Börse (-1.21 Prozent auf 252.20 EUR), SAP SE (-1.09 Prozent auf 136.46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.97 Prozent auf 71.68 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’563’376 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581.904 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch