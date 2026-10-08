Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50 aktuell
|
08.10.2026 15:58:16
Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter
Der Euro STOXX 50 verliert am vierten Tag der Woche an Wert.
Am Donnerstag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.40 Prozent auf 6’155.50 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5.374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.391 Prozent leichter bei 6’156.11 Punkten in den Handel, nach 6’180.29 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’157.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’090.31 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.58 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 6’413.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’204.91 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 5’649.73 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2.92 Prozent auf 24.84 EUR), Enel (+ 1.19 Prozent auf 8.84 EUR), BASF (+ 1.11) Prozent auf 51.75 EUR), Rheinmetall (+ 0.72 Prozent auf 932.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.62 Prozent auf 519.80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR), Infineon (-2.41 Prozent auf 59.48 EUR), BMW (-2.20 Prozent auf 52.48 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.17 Prozent auf 6.12 EUR) und UniCredit (-2.02 Prozent auf 76.26 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’764’917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 630.698 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.10 zu Buche schlagen. Mit 7.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’126.73
|-0.87%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: Wall Street tiefer -- SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.