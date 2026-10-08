Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 -1.2%  SPI 19’338 -1.1%  Dow 51’124 -0.1%  DAX 24’807 -1.2%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 6’127 -0.9%  Gold 4’128 0.4%  Bitcoin 67’728 -2.3%  Dollar 0.8315 -0.2%  Öl 104.3 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Fokus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober
Roche-Aktie: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Airbus: Auslieferungen und Aufträge im September - Aktie im Fokus
Suche...

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50 aktuell 08.10.2026 15:58:16

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Der Euro STOXX 50 verliert am vierten Tag der Woche an Wert.

UniCredit
70.71 CHF -2.17%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.40 Prozent auf 6’155.50 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5.374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.391 Prozent leichter bei 6’156.11 Punkten in den Handel, nach 6’180.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’157.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’090.31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.58 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 6’413.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’204.91 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 5’649.73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2.92 Prozent auf 24.84 EUR), Enel (+ 1.19 Prozent auf 8.84 EUR), BASF (+ 1.11) Prozent auf 51.75 EUR), Rheinmetall (+ 0.72 Prozent auf 932.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.62 Prozent auf 519.80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR), Infineon (-2.41 Prozent auf 59.48 EUR), BMW (-2.20 Prozent auf 52.48 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.17 Prozent auf 6.12 EUR) und UniCredit (-2.02 Prozent auf 76.26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’764’917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 630.698 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.10 zu Buche schlagen. Mit 7.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -40.03 123599502
Long 8 -36.27 140259975
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Telekom und NVIDIA: Zündet KI jetzt die T-Aktie?
16:34 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’257.01 19.59 S3B1TU
Short 14’542.69 13.95 SRB97U
Short 15’082.34 9.00 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.88 SGHBWU
Long 12’279.62 9.00 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.