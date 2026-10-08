Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Am Donnerstag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.40 Prozent auf 6’155.50 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5.374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.391 Prozent leichter bei 6’156.11 Punkten in den Handel, nach 6’180.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’157.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’090.31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.58 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 6’413.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’204.91 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 5’649.73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2.92 Prozent auf 24.84 EUR), Enel (+ 1.19 Prozent auf 8.84 EUR), BASF (+ 1.11) Prozent auf 51.75 EUR), Rheinmetall (+ 0.72 Prozent auf 932.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.62 Prozent auf 519.80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR), Infineon (-2.41 Prozent auf 59.48 EUR), BMW (-2.20 Prozent auf 52.48 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.17 Prozent auf 6.12 EUR) und UniCredit (-2.02 Prozent auf 76.26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’764’917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 630.698 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.10 zu Buche schlagen. Mit 7.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch