DONGYANG PISTON hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -803.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DONGYANG PISTON ein EPS von 462.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DONGYANG PISTON im vergangenen Quartal 119.85 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DONGYANG PISTON 115.90 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch