DONGYANG MECHATRONICS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DONGYANG MECHATRONICS hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -299.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DONGYANG MECHATRONICS ein EPS von 324.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 348.56 Milliarden KRW gegenüber 299.32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch