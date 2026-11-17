DONGYANG GANGCHUL hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 160.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 14.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 150.73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 123.42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch