DONGYANG EXPRESS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 36.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DONGYANG EXPRESS noch ein Gewinn pro Aktie von 287.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 32.62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.04 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch