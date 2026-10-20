DONGXING SECURITIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DONGXING SECURITIES hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.14 Milliarden CNY – ein Plus von 47.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DONGXING SECURITIES 1.46 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch