Dongwon Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dongwon Systems stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 178.29 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 523.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 403.13 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356.39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch