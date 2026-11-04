Dongwon Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dongwon Systems veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 178.29 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 535.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dongwon Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 403.13 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 356.39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch