DONGWON METAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DONGWON METAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 123.71 KRW. Im Vorjahresviertel waren 211.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DONGWON METAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190.16 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 155.61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch