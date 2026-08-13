DONGWON METAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DONGWON METAL gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 297.77 KRW. Im letzten Jahr hatte DONGWON METAL einen Gewinn von 117.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 193.67 Milliarden KRW gegenüber 168.01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch