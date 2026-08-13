Dongwon Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dongwon Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2289.92 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2077.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2’571.95 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2’358.61 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch