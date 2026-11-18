DONGWHA PHARM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DONGWHA PHARM 129.95 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122.00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch