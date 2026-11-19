DONGSUNG hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

DONGSUNG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 251.49 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 327.82 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 315.32 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch