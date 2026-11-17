DONGSUH COMPANIES hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

DONGSUH COMPANIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 247.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 342.00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DONGSUH COMPANIES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 120.31 Milliarden KRW im Vergleich zu 137.32 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch