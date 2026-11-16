Dongnam Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongnam Chemical hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 441.00 KRW gegenüber 794.00 KRW im Vorjahresquartal.

Dongnam Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64.20 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch