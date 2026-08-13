Dongnam Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dongnam Chemical hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1227.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongnam Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 19.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43.22 Prozent auf 62.02 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch