DONGKUK STEEL MILL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DONGKUK STEEL MILL hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 37.80 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 821.06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DONGKUK STEEL MILL einen Umsatz von 497.02 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch