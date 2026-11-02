DONGKUK STEEL MILL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DONGKUK STEEL MILL hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 125.69 KRW gegenüber 203.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 932.28 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 769.22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch