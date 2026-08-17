DONGKUK STEEL MILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DONGKUK STEEL MILL hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 627.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 26.20 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 480.66 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 656.94 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch