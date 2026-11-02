DONGKUK COATED METAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DONGKUK COATED METAL lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1227.71 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DONGKUK COATED METAL ein EPS von -13.000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 579.90 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 13.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667.94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch