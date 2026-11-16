Dongkook Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dongkook Industries hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dongkook Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 852.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 420.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 208.33 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 188.54 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch